На Ямале открыта «Горячая линия» по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-28T08:58:59+03:00

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Ямальцев очень беспокоит мусорная реформа. До сих пор возникает много вопросов по поводу оплаты и функций нового оператора. Кроме того, жители округа беспокоятся, что в праздники площадки с контейнерами будут завалены мусором.

Чтобы не допустить «мусорного коллапса» в предстоящие новогодние праздники в городах и поселках арктического региона, компания приняла решение об открытии «горячей линии» для населения и управляющих организаций 8-800-350-51-15 (телефон многоканальный) уже с 29 декабря.

Кроме того, заявку на вывоз можно оставить и у транспортной компании. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте www.tko-yamal.ru

Напомним, с 29 декабря 2018 года региональный оператор по обращению с твердыми В этой связи коммунальными отходами ООО «Инновационные технологии» начинает принимать заявки от населения и управляющих организаций на вывоз мусора с начала наступающего года. Первые машины выйдут на линию 2 января.

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01 января 2019 года будет исключена из перечня жилищных услуг и включена в состав коммунальных. И ответственность за вывоз и дальнейшее обращение с ТКО переходит к единому на всей территории Ямала региональному оператору.

Отметим, региональный оператор при вывозе мусора руководствуется обязательными правилами и нормами санитарно-экологического законодательства.

В теплое время, при среднесуточной температуре свыше +5 °C, вывоз мусора будет осуществляться не реже одного раза в сутки, вне зависимости от его наполнения. А при необходимости чаще.

В зимний период вывоз мусора производится раз в три дня, а при наполнении контейнеров - незамедлительно.