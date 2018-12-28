2018-12-28T08:20:53+03:00
Общество

В Ноябрьске установлен комплекс фиксации нарушений Правил дорожного движения «Азимут»

Вся информация будет автоматически передаваться
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото: Татьяна Коркина
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Автовладельцам из Ноябрьска скоро начнут приходить «письма счастья» из полиции. Окружная Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения об установке многофункционального комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения в Ноябрьске.

Многофункциональный комплекс «Азимут» по фиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке уже начал работу в Ноябрьске. Общее количество камер у данного комплекса 16 штук, которые фиксируют проезд транспортных средств по каждой полосе перекрестка улицы Ленина и проспекта Мира.

Нарушения, которые будут выявляться этим комплексом: «Проезд на запрещающий сигнал светофора», «Невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора», «Превышение установленной скорости движения».

Вся информация будет автоматически передаваться в ЦАФАП ОДД УМВД России по ЯНАО, где в течение 15 дней сотрудники полиции должны будут принять решение по выявленным нарушениям автовладельцами и их информировании. Ограничения по погодным условиям отсутствуют.

Данный комплекс впервые установлен на территории региона. В дальнейшем планируется установка таких комплексов в других городах Ямало-Ненецкого автономного округа.

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