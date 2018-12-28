Погода на Ямале 28 декабря: снегопады и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:20 2018-12-28T07:20:44+03:00

На Ямале снегопады Фото: Татьяна Коркина

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В Салехарде облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -22 градуса.

В Ноябрьске облачно, вечером ожидается снегопад. Ветер юго-восточный, южный 10-18 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -16 градусов.

В Новом Уренгое пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 12-16 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -15 градусов.

В Надыме облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 8-15 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -16 градусов.

В Лабытнангах облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -22 градуса.

В Тарко-Сале переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -18 градусов.

В Муравленко облачно и вечером небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 10-17 градусов. Температура воздуха: -22, -17 градусов.