2018-12-27T16:12:54+03:00
Общество

Ямальских воспитателей переучивают для работы с детьми раннего возраста

В округе постоят новые детские сады и школы
Алена Кульмухаметова
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На пресс-конференции с окружными СМИ первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко подвел итоги 2018 года и рассказал о будущих приоритетных направлениях работы ведомства. Во время выступления он отметил, что на данный момент государственным стандартам соответствуют 98 процентов ямальских школ.

В приоритетах: строительство новых объектов образования и улучшения материально-технической базы уже имеющихся.

Например, в ближайшие три года в округе построят 31 детский сад, в течение пяти лет свои двери откроют 27 новых школ. Это позволит обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей, чьи родители заявили о такой потребности, а также ликвидировать вторую смену в школах округа.

Первый заместитель профильного ведомства отметил достижения системы образования округа по росту компьютеризации и соответствию федеральным госстандартам.

Так, например, среди задач проекта «Современная школа» – обеспечение условий для достижения хороших результатов математической, читательской и естественнонаучной грамотности школьников. И повышение уровня знаний по английскому языку. В рамках проекта «Демография» запланировано строительство дошкольных учреждений и переподготовка воспитателей для работы с детьми раннего возраста. Проект «Цифровая школа» будет направлен на 100% обеспеченность обучающихся обновленными программами в области цифровых, финансовых, общекультурных компетенций для большей эффективности процесса обучения. По проекту «Успех каждого ребенка» планируется создать кванториумы в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске для развития талантов ямальских детей.

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