В январе светофоры Салехарда переведут на двухфазный режим работы

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-27T15:29:30+03:00

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В Салехарде в связи с многочисленными обращениями горожан для увеличения пропускной способности транспортных потоков на перекрестках принято решение о переводе светофоров с трехфазного на двухфазный режим работы.

Работы проведут в период новогодних праздников с 3 по 5 января. За ситуацией на дорогах будут наблюдать сотрудники ГИБДД, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

-Уважаемые автомобилисты и пешеходы! Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Во избежание аварийных ситуаций водителям транспортных средств и пешеходам рекомендуется быть внимательными при проездах на перекрестках, соблюдать скоростной режим и дистанцию до впередиидущих транспортных средств и строго соблюдать требования сигналов светофорного объекта. Обращаем ваше внимание, что теперь переход перекрестков по диагонали будет запрещен, — предупредили в администрации.