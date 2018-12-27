2018-12-27T15:29:30+03:00
Общество

В январе светофоры Салехарда переведут на двухфазный режим работы

Горожан просят отнестись с пониманием к работам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На работу светофоров жаловались салехардцыНа работу светофоров жаловались салехардцыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Салехарде в связи с многочисленными обращениями горожан для увеличения пропускной способности транспортных потоков на перекрестках принято решение о переводе светофоров с трехфазного на двухфазный режим работы.

Работы проведут в период новогодних праздников с 3 по 5 января. За ситуацией на дорогах будут наблюдать сотрудники ГИБДД, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

-Уважаемые автомобилисты и пешеходы! Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Во избежание аварийных ситуаций водителям транспортных средств и пешеходам рекомендуется быть внимательными при проездах на перекрестках, соблюдать скоростной режим и дистанцию до впередиидущих транспортных средств и строго соблюдать требования сигналов светофорного объекта. Обращаем ваше внимание, что теперь переход перекрестков по диагонали будет запрещен, — предупредили в администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальских воспитателей переучивают для работы с детьми раннего возраста
На Ямале увеличат расходы на здравоохранение
В Новом Уренгое «Лада» пробила ограждение и перевернулась
Предприниматель из Ямальского района не желал выплачивать декретнице пособие
Буйного жителя Ноябрьска судят за удар локтем полицейского
Ямальские спасатели за год провели 1240 операций
На Ямале откроют 7 виртуальных концертных залов
За попытку скостить срок мужу ноябрянка пойдёт под суд
На Ямале будут «ловить» сухие грозы
Две жёсткие аварии произошли в минувшие сутки на Ямале
На Ямале квоты на добычу сиговых выделены в большем объеме
Погода на Ямале 27 декабря: -23 градуса и сильный ветер
В Ноябрьске площадь возле железнодорожного вокзала получила официальное название
Музей в посёлке Горнокнязевск ожидаются большие изменения
В Тазовской тундре построят «Солнечный» микрорайон
За минувшие сутки на дорогах Ямала в 18 ДТП пострадали 3 человека
Жители Лабытнангов предлагают кандидатов в «Народную думу»
От жителей Нового Уренгоя ждут идей на проведения юбилея города
Прокуратура «выбила» долги по заработной плате из предприятия в Лабытнангах
В Салехарде готовятся к Крещению
Жителя Надыма будут судить за спаивание малолетки
В Салехарде на время новогодних праздников усилены меры безопасности
В Салехарде за плохую уборку снега на 15 управляющих компаний составлены акты