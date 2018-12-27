2018-12-27T13:55:52+03:00
Общество

На Ямале увеличат расходы на здравоохранение

Смертность населения в трудоспособном возрасте достигла исторического минимума
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Финансирование на здравоохранение в Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно увеличивается. Так, в 2018 году на развитие отрасли было предусмотрено 20,157 млрд. рублей, что практически на четверть больше, чем год назад. В 2019 году финансирование будет увеличено еще на 5,6% и составит 21 млрд. 279,7 млн. рублей.

Основной целью всех мероприятий, проводимых в сфере здравоохранения Арктического региона, является увеличение реальной продолжительности жизни ямальцев.

По данным департамента здравоохранения, за 9 месяцев этого года в ЯНАО смертность населения в трудоспособном возрасте достигла исторического минимума: она снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 356,2 случаев на 100 тысяч населения.

Достигнутый в 2017-2018 годах исторический максимум ожидаемой продолжительности жизни в автономном округе составил 73,5 года. К 2030 Ямал готов войти в клуб 80 плюс.

Здравоохранением региона реализуются новые программы и проекты, основанные на тесном взаимодействии органов власти, врачей, работодателей, социальных и общественных структур.

Для информирования жителей и профилактики ЗОЖ на территории Ямала организуются массовые мероприятия – островки здоровья, школы здоровья, тренинги, мастер-классы, работают «горячие линии» и профильные кабинеты. В этом году свыше 55 тысяч северян прошли диспансеризацию. В 2019 эта цифра увеличится более чем в два раза

Особое внимание уделяется развитию информатизации. На практике применяются телемедицинские консультации (по сравнению с 2017 годом их количество возросло в 2 раза и составило порядка 7 тысяч). Это направление позволяет получить своевременную и квалифицированную помощь населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных территориях. С ноября 2018 года сервис переведен в круглосуточный режим работы.

Основные направления развития здравоохранения региона в следующем году будут реализованы в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Безопасность дорожного движения».

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