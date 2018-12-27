2018-12-27T13:44:20+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое «Лада» пробила ограждение и перевернулась

Пострадали два человека
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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На большой скорости автомобиль снёс ограждение и вылетел с дороги на тротуар. Только чудом на нем не оказалось прохожих.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 декабря 2018 года около 2 часов 50 минут на проспекте Губкина в городе Новый Уренгой. Водитель автомобиля «LADA» не выбрал безопасный скоростной режим, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, допустил занос транспортного средства, с последующим опрокидыванием и наездом на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель и пассажир «LADA» травмированы.

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