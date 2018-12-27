2018-12-27T12:57:59+03:00
Общество

Предприниматель из Ямальского района не желал выплачивать декретнице пособие

Деньги от фонда соцстрахования он истратил на личные цели
Алена Кульмухаметова
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В прокуратуру Ямальского района в августе текущего года с заявлением обратилась местная жительница.

Выяснилось, что работодатель более трёх месяцев не выплачивал в полном объеме заявителю заработную плату.

Прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело за невыплату заработной платы работнику.

Выяснилось также, что работодатель не перечислил работнику пособие по беременности и родам более 65 тысяч рублей, полученное от регионального отделения Фонда социального страхования, израсходовав деньгина собственные цели.

Накануне прокурором Ямальского района по уголовному делу утверждено обвинительное заключение по обвинению предпринимателя , дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 и 2 лет, соответственно.

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