Предприниматель из Ямальского района не желал выплачивать декретнице пособие

СЕГОДНЯ 12:57 2018-12-27T12:57:59+03:00

Деньги от фонда соцстрахования он истратил на личные цели

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Ямальского района в августе текущего года с заявлением обратилась местная жительница.

Выяснилось, что работодатель более трёх месяцев не выплачивал в полном объеме заявителю заработную плату.

Прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело за невыплату заработной платы работнику.

Выяснилось также, что работодатель не перечислил работнику пособие по беременности и родам более 65 тысяч рублей, полученное от регионального отделения Фонда социального страхования, израсходовав деньгина собственные цели.

Накануне прокурором Ямальского района по уголовному делу утверждено обвинительное заключение по обвинению предпринимателя , дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 и 2 лет, соответственно.