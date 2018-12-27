Предприниматель из Ямальского района не желал выплачивать декретнице пособие
В прокуратуру Ямальского района в августе текущего года с заявлением обратилась местная жительница.
Выяснилось, что работодатель более трёх месяцев не выплачивал в полном объеме заявителю заработную плату.
Прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело за невыплату заработной платы работнику.
Выяснилось также, что работодатель не перечислил работнику пособие по беременности и родам более 65 тысяч рублей, полученное от регионального отделения Фонда социального страхования, израсходовав деньгина собственные цели.
Накануне прокурором Ямальского района по уголовному делу утверждено обвинительное заключение по обвинению предпринимателя , дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 и 2 лет, соответственно.