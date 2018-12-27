Буйного жителя Ноябрьска судят за удар локтем полицейского

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-27T12:05:23+03:00

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Житель Ноябрьска не только лишится прав за пьяную езду, но и рискует оказаться за решёткой за нападение на полицейского.

По информации следственного комитета ЯНАО, в Ноябрьске ночью 3 ноября 2018 года дорожно-патрульная служба полиции остановила на улице города автомобиль под управлением нетрезвого водителя за нарушение ПДД. Инспектор потребовал нарушителя пройти в салон патрульного автомобиля для составления протокола. Они препроводили мужчину в салон служебного автомобиля и выдвинулись в сторону здания отделения полиции Ноябрьска. По дороге обвиняемый ударил локтем сотрудника полиции. Страж порядка получил телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее неоднократно судимый мужчина полностью признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.