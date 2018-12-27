2018-12-27T11:15:59+03:00
Общество

Ямальские спасатели за год провели 1240 операций

Определены лучшие поисково-спасательные отряды
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Глава арктического региона поздравил ямальских спасателей с профессиональным праздником.

- Спасатель - это призвание, удел сильных и мужественных людей, готовых всегда прийти на помощь. Ямальцы неоднократно проявляли отвагу и доказывали свой профессионализм, вызывая уважения земляков. Благодарю специалистов и ветеранов экстренных служб арктического региона за верность служебному и гражданскому долгу, самоотдачу и патриотизм. Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать поставленные задачи, обеспечивать безопасность важных объектов, мир и спокойствие жителей округа, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

По итогам года также определены лучшие поисково-спасательные отряды (ПСО): первое место занял Салехардский ПСО, второе у спасателей из Тазовского, третье у спасателей из Тарко-Сале.

По словам главного спасателя окружной службы Николая Потёмкина, за 2018 год проведено более 1240 операций. Оказана помощь 1653 гражданам, включая 467 человек, спасенных в природной среде. В ходе проведения работ было задействовано более 1750 транспортных средств, из них - 1133 единицы автомобильного транспорта, 43 вертолета, 124 снегохода, 452 плавательных средства.

В «Ямалспасе» сегодня трудятся водолазы, спасатели, десантные пожарные, летчики – наблюдатели, альпинисты. Всего – 539 человек постоянного состава. Кроме того, в пожароопасный период работают 240 сезонных десантных пожарных, 20 специалистов имеют квалификацию летчиков-наблюдателей и выполняют полеты.

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