На Ямале откроют 7 виртуальных концертных залов

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-27T10:23:59+03:00

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Культурно деловой центр в Салехарде начал новый творческий сезон в обновленном концертном зале. Здесь была установлена современная звукоусилительная система. Об этом рассказал директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.

Одним из важных событий уходящего года стало повышение статуса Природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск. Сегодня это филиал окружного Дома ремёсел. До 2020 года, к юбилею округа планируется завершить работы по его благоустройству и реконструкции. При этом этнографическая и аутентичная составляющая будут сохранены.

До 2024 года будет полностью закрыта потребность школ искусств округа в музыкальных инструментах. На эти цели из окружного бюджета планируется выделить порядка 90 млн рублей, из федерального – 15 млн. Это позволит повысить качество учебного процесса и внедрить новые образовательные стандарты. В течение пяти лет на базе детских школ искусств будет открыто 7 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом.