За попытку скостить срок мужу ноябрянка пойдёт под суд

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-27T09:46:29+03:00

Она изменила показания в суде в пользу мужа

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Свидетелем убийства стала жительница Ноябрьска в квартире, где шло весёлое застолье. Муж расправился с гостем во время ссоры.

Следственный комитет Ямала завершил расследование уголовного дела в отношении ноябрянки, обвиняемой в заведомо ложных показаниях свидетеля и потерпевшего в суде и при производстве предварительного расследования.

В городе Ноябрьске в январе 2018 года в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении супруга обвиняемой, женщина дала ложные показания как свидетель преступления.

Преступление, в котором на тот момент обвинялся ее супруг, было совершено 28 ноября 2017 года. Компания, состоящая из общих знакомых, распивала спиртные напитки в квартире потерпевшего. В какой-то момент гость повел себя некорректно по отношению к родственнице потерпевшего. Мужчина сделал замечание своему гостю, который сделал вид, что ничего не услышал. Но несколькими минутами позже, гость, взяв со стола нож, подошел к хозяину квартиры и молча ударил его ножом в область шеи. Полученное ранение оказалось смертельным для потерпевшего.

Женщина изначально давала правдивые показания, но ближе к завершению расследования изменила показания и стала уверять следствие в том, что роковому удару ножом предшествовала драка, и ее супругу пришлось защищаться. Ее показания были опровергнуты в ходе проведенного следственного эксперимента и очных ставок.

Супруга женщины осудили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а в отношении нее возбудили уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.