2018-12-27T08:53:16+03:00
Общество

На Ямале будут «ловить» сухие грозы

Леса будут гореть меньше
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Систему обнаружения сухих гроз запустят в 2019 году на Ямале. Она позволит сократить количество лесных пожаров в весенне-летний период.

Об этом рассказал заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

- В 2019 году планируется приобретение и внедрение системы грозопеленгации. Это позволит в летний период еще тщательнее контролировать районы, где сухие грозы являются главной причиной возникновения лесных пожаров. Это Надымский, Пуровский и Тазовский районы, - отметил чиновник.

Ощутимые результаты дали меры, предпринятые в пожароопасный сезон 2018 года. Все лето в мониторинге лесных пожаров была задействована малая и сверхлегкая авиация. Система быстрого реагирования позволила максимально оперативно находить очаги возгорания, не давая им распространиться. Умные камеры «Лесного дозора», опробованные в Ноябрьске, также дали положительные результаты. В следующем году профильное ведомство планирует систему дистанционного наблюдения и в других муниципалитетах округа. Камеры высокой точности «Лесного дозора» сами фиксируют возгорание и передают информацию наземным службам тушения.

Всего в этом году было зафиксировано 139 природных пожаров на площади 3096 га. Для сравнения, годом ранее в округе случилось 365 природных пожаров на площади 220 тысяч га.

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