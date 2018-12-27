2018-12-27T08:40:13+03:00
Происшествия

Две жёсткие аварии произошли в минувшие сутки на Ямале

Среди пострадавших есть ребёнок
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Ямальцы с потеплением вновь сели на автомобили. Дорожно-транспортные происшествия растут в геометрической прогрессии.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 26 декабря в 18 часов 50 минут на улице Центральная Магистраль в городе Новый Уренгой, в районе опоры ЛЭП №29, водитель «Infiniti» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Mazda3». В результате ДТП пассажиры «Mazda3» травмированы, в их числе один ребёнок.

В этот же день около 17 часов 50 минут на улице Обская в Салехарде водитель «Subaru» при повороте налево, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с «Hyundai», движущимся в направлении прямо. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Hyundai».

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