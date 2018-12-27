На Ямале квоты на добычу сиговых выделены в большем объеме

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-27T07:53:54+03:00

На одного коренного жителя пришлось в среднем по 480 кг белой рыбы

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В региональном департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось распределение квот на осуществление в округе традиционного рыболовства в 2019 году.

На основании заявок, предоставленных в департамент АПК Ямала, квоты на традиционное рыболовство получили 3789 человек. В 2019 году они смогут добыть 153 тонны сиговых видов рыб, на 8 тонн больше, чем в 2018-ом. Речь идет о таких видах как чир, сиг-пыжьян, омуль и пелядь. В этом году на одного коренного жителя, согласно предоставленным заявкам, пришлось в среднем по 480 кг белой рыбы.

В отношении тех видов рыб, на которые не устанавливается общий допустимый улов (щука, налим, язь и другие), ямальцам предоставляется тот объем вылова, что указан ими в заявках – в 2018 году на одного заявителя пришлось до 1500 килограммов этих видов рыб.

Напомним, заявки на осуществление традиционного рыболовства предоставляются в департамент агропромышленного комплекса ежегодно в срок до 1 сентября.