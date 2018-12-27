2018-12-27T07:53:54+03:00
Общество

На Ямале квоты на добычу сиговых выделены в большем объеме

На одного коренного жителя пришлось в среднем по 480 кг белой рыбы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

В региональном департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось распределение квот на осуществление в округе традиционного рыболовства в 2019 году.

На основании заявок, предоставленных в департамент АПК Ямала, квоты на традиционное рыболовство получили 3789 человек. В 2019 году они смогут добыть 153 тонны сиговых видов рыб, на 8 тонн больше, чем в 2018-ом. Речь идет о таких видах как чир, сиг-пыжьян, омуль и пелядь. В этом году на одного коренного жителя, согласно предоставленным заявкам, пришлось в среднем по 480 кг белой рыбы.

В отношении тех видов рыб, на которые не устанавливается общий допустимый улов (щука, налим, язь и другие), ямальцам предоставляется тот объем вылова, что указан ими в заявках – в 2018 году на одного заявителя пришлось до 1500 килограммов этих видов рыб.

Напомним, заявки на осуществление традиционного рыболовства предоставляются в департамент агропромышленного комплекса ежегодно в срок до 1 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За попытку скостить срок мужу ноябрянка пойдёт под суд
На Ямале будут «ловить» сухие грозы
Две жёсткие аварии произошли в минувшие сутки на Ямале
Погода на Ямале 27 декабря: -23 градуса и сильный ветер
В Ноябрьске площадь возле железнодорожного вокзала получила официальное название
Музей в посёлке Горнокнязевск ожидаются большие изменения
В Тазовской тундре построят «Солнечный» микрорайон
За минувшие сутки на дорогах Ямала в 18 ДТП пострадали 3 человека
Жители Лабытнангов предлагают кандидатов в «Народную думу»
От жителей Нового Уренгоя ждут идей на проведения юбилея города
Прокуратура «выбила» долги по заработной плате из предприятия в Лабытнангах
В Салехарде готовятся к Крещению
Жителя Надыма будут судить за спаивание малолетки
В Салехарде на время новогодних праздников усилены меры безопасности
В Салехарде за плохую уборку снега на 15 управляющих компаний составлены акты