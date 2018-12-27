2018-12-27T07:11:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 27 декабря: -23 градуса и сильный ветер

На дорогах перемёты
Алена Кульмухаметова
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На Ямале сегодня ветреная погодаНа Ямале сегодня ветреная погодаФото: Татьяна Коркина
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В Салехарде облачная погода и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -23 градуса.

В Ноябрьске облачно и без осадков. Ветер южный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха: -23, -24 градуса.

В Новом Уренгое пасмурно и без осадков. Ветер юго-восточный, юго-западный, южный 10-16 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -20 градусов.

В Надыме переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный 9-13 метров в секунду. Температура воздуха: -19, - 20 градусов.

В Лабытнангах облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -23 градуса.

В Тарко-Сале переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-15 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -21 градус.

В Муравленко переменная облачность и без осадков. Ветер южный 9-16 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -23 градуса.

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