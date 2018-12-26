2018-12-26T15:38:23+03:00
Общество

В Ноябрьске площадь возле железнодорожного вокзала получила официальное название

Здесь поменяли инженерные сети водоснабжения
Алена Кульмухаметова
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Площадь на станции Ноябрьск-2 получила название «Привокзальная площадь».. Соответствующий документ подписан в управлении архитектуры и градостроительства администрации Ноябрьска.

Имя присвоено в соответствии с выбором жителей - на портале «Живем на Севере» большинство ноябрян проголосовало за этот вариант.

Напомним, работы по реконструкции этой территории были выполнены в прошлом году. Здесь поменяли инженерные сети водоснабжения, уложив их в новые бетонные короба. Обустроили автостоянку на 78 мест, выполнили работы по благоустройству и озеленению. Возле вокзала появились пешеходные дорожки, лавочки, урны, вазоны, преобразилась композиция «Медведи». Сегодня привокзальная площадь – это место отдыха не только пассажиров, но и многих горожан.

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