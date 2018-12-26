Музей в посёлке Горнокнязевск ожидаются большие изменения

СЕГОДНЯ 14:35 2018-12-26T14:35:14+03:00

Работы разбили на два этапа

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Природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевске сменит облик. Об этом рассказал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

- Мы долго работали над макетом и дизайном. Затем проект представили губернатору Ямала, он его поддержал, — подчеркнул он.

Чиновник сообщил, что работы разбили на два этапа. В 2019 году проведут первые работы, касающиеся благоустройства и водоотведения, а также подготовят площадки для 2020 года.

Также на территорию комплекса перенесут избу князя Тайшина, а также установят его новую статую.

Кроме того, заменят деревянные тротуары на декоративную брусчатку, даже фонари будут с национальным декором, поменяют сцену. На территории комплекса появится кафе или ресторан.

- Этот проект долгосрочный. Его планируется завершить в сентябре-октябре 2020 года перед юбилеем Ямало-Ненецкого автономного округа, — отметил директор департамента.