В Тазовской тундре построят «Солнечный» микрорайон

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-26T13:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Жилой микрорайон вырастет в Тазовской тундре. Уже известно, что назовут его «Солнечный». Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой.

По информации «Регион-Тюмень», в 2018 году на территории района построили и ввели в эксплуатацию два дома на 53 квартиры.

Всего за последние два года в Тазовском более 500 семей получили возможность улучшить жилищные условия с помощью различных программ. В новом году такая поддержка будет продолжена. На социальные выплаты для молодых семей запланированы более 15 миллионов рублей.

Отметим, что об увеличении темпов строительства жилья на Ямале говорил губернатор Дмитрий Артюхов во время своей пресс-конференции.