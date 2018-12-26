За минувшие сутки на дорогах Ямала в 18 ДТП пострадали 3 человека

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-26T13:34:09+03:00

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В Ноябрьске водитель иномарки пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, сбил пешехода. ДТП случилось 25 декабря около 8 часов утра на улице 40 лет Победы.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель «Toyota», при заезде с главной дороги налево на прилегающую территорию не уступил дорогу «Chevrolet», движущемуся со встречного направления прямо, который во избежание столкновения, изменил траекторию движения, выехал на тротуар и сбил пешехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

В этот же день около 14 часов на проспекте Ленинградский в городе Новый Уренгой, водитель «Chevrolet», при выезде с внутридворовой территории, не уступил дорогу «Peugeot», движущимся по главной автодороге, который отбросило на «Hyundai», движущийся во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Peugeot» травмирована.

Около 18 часов 30 минут на 732 км. трассы «Сургут Салехард» водитель «УАЗ» при выезде с перекрестка не равнозначных дорог врезался в «УРАЛ». В результате ДТП пассажир «УАЗ» травмирована.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых 3 человека травмированы.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5579 зарегистрированных ДТП погиб 41 человек, в их числе 3 ребенка и 597 человек травмированы, в их числе 66 несовершеннолетних.