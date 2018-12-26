Жители Лабытнангов предлагают кандидатов в «Народную думу»

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-26T12:58:22+03:00

Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября по четырём многомандатным округам

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На платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на Севере» завершился опрос «Народная дума». Твой город – твой депутат».

Вначале жителям Семи лиственниц предложили внести кандидатуры земляков, которых они видят в числе потенциальных народных избранников, на платформе «Предлагай!» Затем состоялось голосование за них на платформе «Решай!»

Лабытнангцы назвали 17 человек из различных сфер жизнедеятельности муниципалитета: здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной работы. В их числе как действующие депутаты, так и люди, не имеющие опыта работы в представительном органе местного самоуправления. О каждом из возможных кандидатов были даны самые добрые отзывы. Наиболее часто встречающиеся определения – «молод, перспективен, энергичен, неравнодушен, способен решать проблемы».

Напомним, новый состав Городской Думы в Лабытнанги будет сформирован в будущем году из 16 депутатов. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября по четырём многомандатным округам.