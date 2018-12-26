От жителей Нового Уренгоя ждут идей на проведения юбилея города

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-26T12:43:48+03:00

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На интернет-портале «Живем на Севере» на платформе «Предлагай!» стартовал сбор предложений от горожан на тему «Концепция празднования юбилея города».

Как отмечает портал администрации, в 2020 году Новому Уренгою исполнится 45 лет. Подготовка к знаменательному событию уже началась, в связи с чем предлагаем новоуренгойцам обсудить основную идею празднования юбилейного дня города.

Сбор идей и предложений продлится до 22 января 2019 года, затем, до 7 февраля 2019 года, пройдет голосование за лучшие идеи.

Напоминаем, что до 8 января 2019 года продолжается голосование по теме празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, до 15 января проходит сбор и идей по теме «Молодежный форум 2019».