Прокуратура «выбила» долги по заработной плате из предприятия в Лабытнангах

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-26T12:01:44+03:00

Долгов перед сотрудниками не осталось

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Без долгов перед собственными сотрудникам вышла в новый год фирма из Лабытнангов. После вмешательства прокуратуры на зарплату нашлись три миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, во Всероссийский день приема граждан в прокуратуру Лабытнанги обратились с коллективным заявлением работники ООО «Реском-Инжиниринг» о невыплате заработной платы.

Выяснилось, что в организации имеется задолженность по заработной плате за ноябрь 2018 года перед 13 работниками в размере 3 227 тысяч рублей.

В этой связи, прокурором города в адрес генерального директора Общества было внесено представление, которое безотлагательно рассмотрено с участием представителя прокуратуры. Был разработан график погашения долгов.

В результате принятых мер реагирования указанный долг по зарплате 24 декабря погашен в полном объеме.