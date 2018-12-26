Прокуратура «выбила» долги по заработной плате из предприятия в Лабытнангах
Без долгов перед собственными сотрудникам вышла в новый год фирма из Лабытнангов. После вмешательства прокуратуры на зарплату нашлись три миллиона рублей.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, во Всероссийский день приема граждан в прокуратуру Лабытнанги обратились с коллективным заявлением работники ООО «Реском-Инжиниринг» о невыплате заработной платы.
Выяснилось, что в организации имеется задолженность по заработной плате за ноябрь 2018 года перед 13 работниками в размере 3 227 тысяч рублей.
В этой связи, прокурором города в адрес генерального директора Общества было внесено представление, которое безотлагательно рассмотрено с участием представителя прокуратуры. Был разработан график погашения долгов.
В результате принятых мер реагирования указанный долг по зарплате 24 декабря погашен в полном объеме.