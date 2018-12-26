В Салехарде готовятся к Крещению

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-26T11:36:34+03:00

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В администрации Салехарда обсудили подготовку к предстоящему христианскому празднику Крещение Господне. 7 января в храме святых апостолов Петра и Павла пройдут праздничная Литургия, крестный ход и освящение воды.

На совещании было отмечено, что обеспечение безопасности и создание максимально удобных условий для совершения обряда - главная задача органов местного самоуправления и полиции. Так, например, безопасность у мест омовения будут обеспечивать спасатели, также у Крещенских купелей будут дежурить медики, в случае необходимости они окажут помощь.

Крещенские купели традиционно будут расположены у лодочной станции. Как и в прошлые годы планируется вырубить две купели, полынью для набора освященной воды, будут установлены палатки для переодевания и автобус с горячим чаем и выпечкой, где все смогут согреться. Все купели будут осмотрены на предмет допустимой нагрузки на лед в этих местах.