2018-12-26T11:36:34+03:00
Общество

В Салехарде готовятся к Крещению

У купелей будут дежурить медики
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города СалехардФото с сайта администрации города Салехард
Изменить размер текста:

В администрации Салехарда обсудили подготовку к предстоящему христианскому празднику Крещение Господне. 7 января в храме святых апостолов Петра и Павла пройдут праздничная Литургия, крестный ход и освящение воды.

На совещании было отмечено, что обеспечение безопасности и создание максимально удобных условий для совершения обряда - главная задача органов местного самоуправления и полиции. Так, например, безопасность у мест омовения будут обеспечивать спасатели, также у Крещенских купелей будут дежурить медики, в случае необходимости они окажут помощь.

Крещенские купели традиционно будут расположены у лодочной станции. Как и в прошлые годы планируется вырубить две купели, полынью для набора освященной воды, будут установлены палатки для переодевания и автобус с горячим чаем и выпечкой, где все смогут согреться. Все купели будут осмотрены на предмет допустимой нагрузки на лед в этих местах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24