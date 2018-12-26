Жителя Надыма будут судить за спаивание малолетки
Фигурантом уголовного дела стал житель Надыма за пристрастие к спиртному в компании с малолетней девушкой. Их посиделки были частыми.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, с апреля по май 2018 года житель Надыма, зная о несовершеннолетнем возрасте своей подруги, неоднократно вовлекал последнюю в употребление спиртных напитков. Дважды мужчина привлекался к административной ответственности за это «провинность».
Несмотря на наличие в материале проверки достаточных данных, указывающих на систематическое вовлечение малолетки в распитие спиртных напитков, органами дознания по итогам процессуальной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
По требованию прокуратуры округа уголовное дело было всё возбуждено. Мужчине предстоит ответить в суде за посиделки с малолетней девушкой.