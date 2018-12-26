2018-12-26T10:57:49+03:00
Происшествия

Жителя Надыма будут судить за спаивание малолетки

Девушка регулярно приходила к взрослому мужчине
Алена Кульмухаметова
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Фигурантом уголовного дела стал житель Надыма за пристрастие к спиртному в компании с малолетней девушкой. Их посиделки были частыми.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, с апреля по май 2018 года житель Надыма, зная о несовершеннолетнем возрасте своей подруги, неоднократно вовлекал последнюю в употребление спиртных напитков. Дважды мужчина привлекался к административной ответственности за это «провинность».

Несмотря на наличие в материале проверки достаточных данных, указывающих на систематическое вовлечение малолетки в распитие спиртных напитков, органами дознания по итогам процессуальной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По требованию прокуратуры округа уголовное дело было всё возбуждено. Мужчине предстоит ответить в суде за посиделки с малолетней девушкой.

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