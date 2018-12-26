В Салехарде на время новогодних праздников усилены меры безопасности

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-26T10:47:57+03:00

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В окружной столице Ямала обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

- В местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием взрослых и детей, а также местах реализации пиротехнической продукции проведены внеплановые выездные проверки по соблюдению мер пожарной безопасности. Также организованы дежурства должностных лиц на время проведения новогодних мероприятий, - отметил в своем докладе Дмитрий Олимпиев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Салехарду ГУ МЧС России по ЯНАО.

В целях бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения в период новогодних выходных и праздничных дней организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, укомплектованы составы аварийных бригад, техники и запасы материальных средств. Энергоресурсными и энергоснабжающими организациями города проводятся проверки готовности объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, осуществляется контроль наличия резервного топлива.