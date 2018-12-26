В Салехарде за плохую уборку снега на 15 управляющих компаний составлены акты
Жалобы на некачественную уборку снега поступают от жителей Салехарда регулярно. Накануне комиссия по выявлению нарушений содержания дворовых территорий вновь проинспектировала дворы города.
Рейды проходят два раза в неделю и вопросы к управляющим компаниям есть. На этот раз специалисты проверили качество очистки от снега четырех дворовых территорий: дом № 17 по улице Губкина, дома № 25,29 по улице Павлова и дом № 10 по улице Патрикеева. Первые три дома находятся в ведении управляющей компании ООО «Альянс-групп», последний – ООО «Прайм».
- По всем адресам зафиксированы нарушения по уборке придомовой территории от снега. В первую очередь мы осматриваем крыльцо, проходы к подъездам, очищена ли стоянка для машин и проезжая часть вокруг дома. По данным адресам все нарушения зафиксированы, в скором времени будет составлен акт и направлен в надзорные органы, - отметил Николай Сорокин, инженер отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства.
На сегодняшний день проверена работа 11 управляющих компаний в 28 салехардских дворах, в сектор муниципального жилищного контроля направлено 15 актов.