2018-12-26T09:58:31+03:00
Общество

В Салехарде за плохую уборку снега на 15 управляющих компаний составлены акты

Рейды проходят еженедельно
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города СалехардФото с сайта администрации города Салехард
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Жалобы на некачественную уборку снега поступают от жителей Салехарда регулярно. Накануне комиссия по выявлению нарушений содержания дворовых территорий вновь проинспектировала дворы города.

Рейды проходят два раза в неделю и вопросы к управляющим компаниям есть. На этот раз специалисты проверили качество очистки от снега четырех дворовых территорий: дом № 17 по улице Губкина, дома № 25,29 по улице Павлова и дом № 10 по улице Патрикеева. Первые три дома находятся в ведении управляющей компании ООО «Альянс-групп», последний – ООО «Прайм».

- По всем адресам зафиксированы нарушения по уборке придомовой территории от снега. В первую очередь мы осматриваем крыльцо, проходы к подъездам, очищена ли стоянка для машин и проезжая часть вокруг дома. По данным адресам все нарушения зафиксированы, в скором времени будет составлен акт и направлен в надзорные органы, - отметил Николай Сорокин, инженер отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства.

На сегодняшний день проверена работа 11 управляющих компаний в 28 салехардских дворах, в сектор муниципального жилищного контроля направлено 15 актов.

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