Волейбол на Ямале один из самых популярных видом спорта

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-26T09:34:51+03:00

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в Наблюдательном совете Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в Москве, на котором были подведены основные итоги уходящего 2018 года.

- Волейболом с каждым годом занимаются всё больше юных ямальцев. Это командная игра на результат, требующая не только хорошей физической подготовки, но и сплоченности, умения работать на результат и быть частью команды. Все эти навыки пригодятся ребятам, как на поле, так и в будущем, в любом деле. Нам обязательно нужно приобщать к этому виду спорта молодежь, чтобы у наших известных на всю страну волейболистов «Факела» была достойная, сильная смена, - сказал Дмитрий Артюхов.

Также, во время Наблюдательного совета участники уделили особое внимание обсуждению мужского чемпионата мира 2022 года и развитию женских соревнований. Отметим, что в Ямало-Ненецком автономном округе волейбол является одним из самых популярных и развиваемых видов спорта. В обще сложности им занимаются более 9 тысяч человек. Работают 63 профессиональных тренера и 123 спортивных судей.

В настоящее время 19 спортсменов волейбольного клуба «Факел» из города Новый Уренгой входят в состав спортивных сборных команд России по виду спорта «волейбол» и его дисциплинам. С 17 по 22 сентября в Новом Уренгое во дворце спорта «Звездный» состоялся второй традиционный Арктический международный детский турнир по волейболу «Кубок Губернатора Ямала 2018». В соревновании приняли участие 8 команд девушек 2004-2005 г.р. из Беларуси, Китая, Екатеринбурга, Москвы, Хакасии, Калининграда, ХМАО и ЯНАО.