2018-12-26T08:55:12+03:00
Происшествия

Предприниматель из Лабытнангов за кражу 2 тонн рогов оленей получил 3 года лишения свободы

Товар он сбыл по поддельным документам
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СУ ЯНАОФото с сайта СУ СУ ЯНАО
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Житель Лабытнангов надеялся, что владелица рогов не станет заявлять в полицию, так как документов на товар у нее не было и просчитался.

Суд признал бизнесмена из Лабытнангов виновным в краже, совершённой в особо крупном размере.

По информации следственного комитета ЯНАО, в городе Лабытнанги в августе 2016 года 57-летний индивидуальный предприниматель, узнав о том, что местная жительница, также занимавшаяся предпринимательством, закупила партию пант северных оленей, и хранит их в контейнер-рефрижераторе на территории города, решил похитить товар для дальнейшей продажи. В это время на территории округа был объявлен карантин из-за вспышки сибирской язвы, а у женщины, купившей у частных оленеводов и в совхозе Панаевский панты северных оленей, не имелось документов, подтверждающих безопасность закупленной продукции, мужчина решил, что потерпевшая, обнаружив пропажу, не станет обращаться в правоохранительные органы.

Осужденный, похитил 1922 килограмма пантов, перепрятав их в свой холодильник. Затем он подыскал специалиста, который предоставил ему поддельные документы, свидетельствующие о том, что панты ему поставили из оленеводческих хозяйств Ямальского района после того как в округе был снят карантин. По поддельным документам осужденный отправил панты на экспертизу в окружную ветеринарную службу и, получив разрешение на продажу, успешно реализовал краденное.

Потерпевшие, в числе которых оказалась женщина-предприниматель, а также три лица у которых она приобрела панты, но не успела с ними рассчитаться, обратились в правоохранительные органы. Во время судебного процесса мужчина полностью возместил потерпевшим причиненный им ущерб в размере 3 миллиона 700 рублей.

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет условного лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

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