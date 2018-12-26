Зимник «Уренгой-Красноселькуп» временно закрыт из-за метели

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-26T07:51:44+03:00

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Один из зимников Ямала вновь закрыт для проезда. Об этом сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

- Внимание! В связи с ухудшением погодных условий, ограниченной видимостью (снегопад, метель, порывы ветра до 15 м/с) 26 декабря 2018 года, с 08 часов 00 минут закрыто движение для всех транспортных средств по временной зимней автодороге п. Уренгой – с. Красноселькуп, до особого распоряжения, - говорится в сообщении.

Напомним, с 25 декабря было открыто движение по участку «Лабытнанги – Мужи» зимней автомобильной дороге «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» для полноприводных транспортных средств общей массой до 15 тонн.

Также открыто движение по зимней автомобильной дороге «Салехард – Надым» для транспортных средств общей массой до 5 тонн. Движение разрешено колоннами не менее 2 автомобилей.