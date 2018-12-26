Погода на Ямале 26 декабря: -25 градусов и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-26T07:10:47+03:00

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В Салехарде ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -25 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 10-17 метров в секунду. Температура воздуха: -26, -27 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Температуры воздуха: -19, -24 градуса.

В Надыме преимущественно ясная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 9-12 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -22 градуса.

В Лабытнанги облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -25 градусов.

В Тарко-Сале переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный 10-16 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -24 градусов.

В Муравленко ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 10-18 метров в секунду. Температура воздуха: -23, -26 градусов.