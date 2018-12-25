Животноводы Ямала надоили молока на 30 тон больше

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-25T15:48:04+03:00

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Надои молока в 2018 году прогнозируются на уровне 2050 тонн, с увеличением на 30 тонн к уровню прошлого года. Об этом рассказал директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

В этом году благодаря окружному гранту для начинающих фермеров в Надыме был дан старт животноводческому хозяйству по разведению крупного рогатого скота мясной породы герефорд.

- В 2019 году мы продолжим работу, направленную на эффективное функционирование предприятий АПК. Также мы приступим к реализации национальных проектов в рамках указа президента, касающихся экспорта продукции агропромышленного комплекса и развития фермерства и кооперации на селе, – сказал Виктор Югай.