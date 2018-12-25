В Ноябрьске состоится XIХ о конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-12-25T15:00:05+03:00

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Региональный центр патриотического воспитания в Ноябрьске проводит XIХ открытый конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений», посвященный 30-летней годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.

Для участия в конкурсе, который состоится 05 по 09 февраля 2019 года, приглашаются исполнители, вокально-инструментальные ансамбли (группы) и вокальные группы, ставшие лауреатами и дипломантами муниципальных фестивалей и конкурсов патриотической песни, соотечественники, проживающие за рубежом, в возрасте от 14 до 30 лет.

Участникам и руководителям делегаций муниципальных образований необходимо в срок до 04 февраля 2019 года пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте Автоматизированной информационной системы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Заявка на участие и заявление на обработку персональных данных подаются в срок до 28 января 2019 года в оргкомитет конкурс.