2018-12-25T14:43:10+03:00
Общество

На Ямале добыто свыше 9 тысяч тонн рыбы

В округе будут обновлять рыбопромысловый флот
Алена Кульмухаметова
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Рыбодобыча на Ямале идет круглый годРыбодобыча на Ямале идет круглый годФото: Татьяна Коркина
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В Ямало-Ненецком автономном округе началась модернизация рыбопромыслового флота, находящегося в пользовании у ямальских предприятий. За счет средств окружного бюджета отремонтировано 13 плашкоутов, 11 – в Шурышкарском районе, и два в Ямальском.

В следующем году эта работа будет продолжена – планируется модернизировать 12 единиц техники в Шурышкарском, Приуральском и Тазовском районах. Об этом рассказал директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

Всего в 2018 году на Ямале добыто свыше 9 тысяч тонн рыбы.

В этом году Собским рыбоводным заводом в естественную среду было выпущено 32 миллиона штук подрощенной молоди сиговых. На реке Собь появилась база по сбору икры, что позволит снизить зависимость от рыбопосадочного материала, закупаемого в других регионах. В этом году на базе было собрано более 50 млн икринок чира, уже следующим летом полученную из них молодь выпустят в водоемы округа.

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