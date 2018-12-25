2018-12-25T13:59:58+03:00
Общество

В Лабытнанги на маршруты выйдут 4 новых низкопольных автобуса

Автопарк вновь пополнился
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города ЛабытнангиФото с сайта администрации города Лабытнанги
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Современные красивые автобусы уже поступили в распоряжение автотранспортного пассажирского предприятия «Север». Теперь автопарк предприятия, включая новые автобусы, насчитывает 42 машины, предназначенные для перевозки пассажиров.

Как сообщили в администрации города Лабытнанги, в этом году предприятием уже приобретен один низкопольный автобус, еще четыре стали приятным подарком коллективу к Новому году. Его работники с гордостью и удовольствием готовят поступившую технику к выходу на маршруты. Автобусы МАЗ зарекомендовали себя в условиях Крайнего Севера. Салоны с обогревом, оснащены удобными креслами, так что пассажирам будет комфортно, отмечают водители.

Руководитель пассажирского предприятия «Север» Евгений Шестаков подчеркивает:

- Мы стремимся обновлять автобусный парк. В следующем году планируем приобретение еще трех автобусов.

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