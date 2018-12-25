2018-12-25T13:46:06+03:00
Общество

В Салехарде гимназисты провели «День на службе»

Департамент занимается не только стройкой
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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В строительном комплексе Ямала сегодня насчитывается около 1800 организаций, в которых работает более 46 тысяч человек. Потребность в специалистах строительной сферы, по информации департамента занятости населения ЯНАО, составляет более 7 000 специалистов.

Об этом узнали учащиеся Обдорской гимназии Салехарда, когда посетили департамент строительства и жилищной политики Ямала в рамках проекта «День на службе».

Ребятам рассказали о работе ведомства и возможностях, которые открываются перед ними при выборе профессии строитель. Замдиректора департамента Евгений Кузаев рассказал о деятельности департамента и важности выбора будущей профессии:

Сотрудники управления жилищной политики рассказали учащимся о том, как формируется программа поддержки молодых семей и как можно принять в ней участие. Ребята узнали, что департамент занимается не только стройкой, но и улучшает жилищные условия граждан округа с помощью более 10 федеральных и окружных программ.

Отметим, проект «День на службе» для ямальских школьников предусматривает встречу по профильным направлениям для детального ознакомления с профессией, стратегией развития выбранной отрасли и перспектив применения в родном регионе.

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