Глава города Новый Уренгой ответит на вопросы горожан в Прямом эфире

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-25T13:01:53+03:00

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети

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Иван Костогриз 26 декабря на телеканале "Импульс" в программе "Диалог в прямом эфире" ответит на вопросы горожан.

На своей странице в Инстаграм Иван Костогриз пригласил горожан к диалогу и предложил оставлять вопросы, пожелания в его аккаунте.

- Что волнует горожан сегодня? Какие вопросы, на ваш взгляд, должны решаться в приоритете? Есть предложения, как сделать нашу жизнь лучше и комфортнее? Какие планы на перспективу? Задавайте вопросы, пишите комментарии здесь, на моей странице в Инстаграм. Можете присылать и личные сообщения. В прямом эфире постараемся охватить максимум тем, которые вам интересны. Сразу скажу: на все поступившие вопросы будут даны ответы – если не в прямом эфире, то персонально, - подчеркнул градоначальник.

Кроме того, Иван Костогриз предложил записаться на личный прием к нему, если вопрос более частный и требует детального изучения документов.