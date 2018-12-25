Оленеводам Ямала предлагают создать КФХ

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-25T12:43:23+03:00

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Создание крестьянско-фермерского хозяйства автоматически сделает оленеводческую семью субъектом государственной поддержки. Она сможет получать деньги на содержание своего поголовья оленей и на реализацию оленеводческой продукции – «плюсом» к тем доходам, которые семья имеет за сдачу оленей на убой.

Об этом заявил директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

- Сейчас мы проводим масштабную подготовительную работу в данном направлении. В регионе создан центр компетенций, который будет всячески содействовать созданию и развитию малых форм хозяйствования на селе, в том числе и в оленеводстве. Каждому человеку или семье, решившей создать свое хозяйство, будет оказана помощь. Наши специалисты будут работать индивидуально с каждым, - заверил руководитель департамента.