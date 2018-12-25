В Салехарде детей поздравила Снежная королева

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-25T12:01:50+03:00

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В Центре культуры и спорта "Геолог" состоялась десятая ежегодная ёлка главы администрации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По информации администрации Салехарда, новогоднее настроение ребятам и родителям создавали артисты творческого объединения «Эксперимент» Центра культуры и спорта "Геолог". В программе: мастер-классы, игры и театрализованное представление. Погрузившись в новогоднюю сказку, ребята с интересом следили за приключениями Снежной Королевы, Герды, Кая, Снеговика и Сугроб Сугробыча. После волшебного исцеления Кая, в гости пришел всеми любимый Дед Мороз и Снегурочка.

С Новым годом детвору и их родителей поздравил и глава города Иван Кононенко:

- Дорогие ребята! Поздравляю всех вас с замечательным праздником - наступающим Новым годом! Желаю всем вам исполнения желаний, здоровья, чтобы с вами рядом всегда были самые родные и любимые люди.