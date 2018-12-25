На Ямале продолжат профилактическую работу с подростками

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-25T11:42:36+03:00

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В Салехарде состоялось заседание окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое прошло под председательством заместителя губернатора региона Татьяны Бучковой.

На заседание были озвучены итоги комплексных проверок деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приуральского, Пуровского и Надымского районов.

В ходе заседания рассмотрены заявления граждан о допуске их к трудовой деятельности с участием несовершеннолетних. В настоящее время законодательство ограничивает право работать в организациях с участием несовершеннолетних лицам, совершившим преступления. Комиссия субъекта РФ, рассмотрев заявление гражданина, совершившего не тяжкое преступление, принимает решение о допуске его к работе с участием детей.

- Основная задача профилактической работы – это увлечь подростков позитивными и развивающими видами деятельности спортивные секции, молодежные клубы и другой организованный досуг. Важной является работа с социально неблагополучными семьями, направленная на восстановление детско-родительских отношений, повышение самосознания родителей, уделяющих недостаточное внимание воспитанию и содержанию своих детей - сказал Дмитрий Попов.

В завершение итогового заседания утвержден план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав региона на 2019 год.