2018-12-25T10:59:04+03:00
Происшествия

В Надыме судят горе-мамашу за неуплату алиментов

Она задолжала ребёнку 200 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Надымчанка скрывалась от уплаты алиментов и накопила долг в сумме 200 тысяч рублей. Работать она категорически отказывалась.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, женщина трудоспособного возраста без уважительных причин не исполнила решение суда от 2014 года по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, за что в 2018 году была привлечена к административной ответственности.

Несмотря на это женщина не трудоустроилась и продолжила уклоняться от содержания своего ребенка.

Общая сумма неуплаченных средств составила более 200 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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