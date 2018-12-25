На Ямале открыли два зимника

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-25T10:27:15+03:00

На зимней трассе Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале запрещено движение для всех видов автомобилей

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Сегодня, 25 декабря, на Ямале работают два автозимника: Уренгой — Красноселькуп и Салехард — Надым. Так, на автодороге Уренгой – Красноселькуп открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн. На зимнике Салехард – Надым разрешено движение для всех видов машин общей массой до 5 тонн.

На автодороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (в границах ЯНАО) открыто движение для полноприводных автомобилей общей массой до 15 тонн на участке Лабытнанги — Мужи. Ввод участка Мужи — Азовы — Теги запланировали на 27 декабря.

На зимней трассе Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале запрещено движение для всех видов автомобилей. Планируемый ввод — 9 января. На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 10 тонн.

Отметим, ранее все зимник на Ямале были закрыты из-за морозов.