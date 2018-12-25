Ямальскую оленину и шкуры экспортируют за границу

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-25T09:59:19+03:00

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На Ямале продолжается реализация плана мероприятий по рациональному использованию оленьих пастбищ. В этом году были введены в эксплуатацию два модульных убойных комплекса в селах Белоярск и Питляр. Отныне число сертифицированных перерабатывающих объектов в округе достигло десяти. В селе Яр-Сале Ямальского района заработала линия по производству консервов из оленины.

Также в 2018 году были продолжены экспортные поставки мяса северных оленей в страны Евросоюза. Муниципальное предприятие «Ямальские олени» поставило в Финляндию 450 тонн. Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в 2018 году впервые направил в Германию партию оленины в 32 тонны, а в Финляндию - 5,5 тысяч оленьих шкур. В 2019 году поставку шкур планируют начать и «Ямальские олени».

Сегодня в округе продолжается убойная кампания, ее итоги будут подведены в начале следующего года, когда заготовительные комплексы завершат прием оленей от частного сектора. Директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай отметил, что повышения объема заготовок к уровню прошлого года не прогнозируется, что связано с неблагоприятными погодными условиями в период отела оленей весной 2018 года.

- При этом уровень государственной поддержки производителей продукции оленеводства не снижен, более того, мы повысили его на 18%, - подчеркнул Виктор Югай.

Также он напомнил, что с 2019 года округ начнет предоставлять гранты, на развитие оленеводства, в том числе изгородного. В окружном бюджете на эти цели запланировано два гранта по 15 млн рублей каждый.