Пять юных певцов Ямала выступят в Государственном Кремлёвском Дворце

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-25T09:31:26+03:00

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Пять юных представителей Ямало-Ненецкого автономного округа 27 декабря примут участие в выступлении Детского хора России в Государственном Кремлёвском Дворце. В мероприятии планируется участие Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По информации портала правительства ЯНАО, на главной концертной площадке страны округ представят участники образцового детского хора «Сияние» Детской школы искусств № 2 Нового Уренгоя: Злата Канивец, Светлана Плотникова, Анастасия Кожанова, Екатерина Стрелкова и Дарья Гладкова. Их преподаватель – руководитель детского хора «Сияние» ДШИ № 2 – Ирина Жижа.

В программу концерта вошли произведения различных жанров. Гости услышат народные песни «Калинка» и «Щедрик», классические произведения: хор мальчиков из оперы «Кармен» К. Бизе, «Рассвет» П.И. Чайковского, «Carmina Burana» К.Орфа, «Славься, наш могучий край» С. Прокофьева, «Слава великим богам» М. Глинки, песни С. Туликова, А. Пахмутовой, И. Дунаевского. Откроет программу концерта Гимн Российской Федерации.