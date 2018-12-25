2018-12-25T09:31:26+03:00
Общество

Пять юных певцов Ямала выступят в Государственном Кремлёвском Дворце

В программу концерта вошли произведения различных жанров
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Пять юных представителей Ямало-Ненецкого автономного округа 27 декабря примут участие в выступлении Детского хора России в Государственном Кремлёвском Дворце. В мероприятии планируется участие Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По информации портала правительства ЯНАО, на главной концертной площадке страны округ представят участники образцового детского хора «Сияние» Детской школы искусств № 2 Нового Уренгоя: Злата Канивец, Светлана Плотникова, Анастасия Кожанова, Екатерина Стрелкова и Дарья Гладкова. Их преподаватель – руководитель детского хора «Сияние» ДШИ № 2 – Ирина Жижа.

В программу концерта вошли произведения различных жанров. Гости услышат народные песни «Калинка» и «Щедрик», классические произведения: хор мальчиков из оперы «Кармен» К. Бизе, «Рассвет» П.И. Чайковского, «Carmina Burana» К.Орфа, «Славься, наш могучий край» С. Прокофьева, «Слава великим богам» М. Глинки, песни С. Туликова, А. Пахмутовой, И. Дунаевского. Откроет программу концерта Гимн Российской Федерации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде детей поздравила Снежная королева
На Ямале продолжат профилактическую работу с подростками
В Надыме судят горе-мамашу за неуплату алиментов
На Ямале открыли два зимника
Ямальскую оленину и шкуры экспортируют за границу
АО «Транснефть – Сибирь» участвует в реализации социальных проектов на Ямале
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 7 ДТП
Погода на Ямале 25 декабря: -24 градус аи сильный ветер
В Новом Уренгое следователи посетили бездомного кота Агафона
В Лабытнангах торжественно открыли детский сад «Снежинка»
На Ямале будут расти темпы строительства жилья
Житель Ноябрьска получил три года тюрьмы за присвоение 6 миллионов 800 тысяч рублей
Обманутые дольщики попросили помощи у губернатора Ямала
В Салехарде работников детсада, где малыш получил ожоги, привлекли к ответственности
Следственный комитет Ямала проводит расследование по факту смерти надымчанки от ожогов
Мост через реку Пур откроют через два года
Яиальцы попросили губернатора решить вопрос с дорогами
Жительница Надыма, сварившаяся в кипятке во дворе, умерла в московской клинике
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Ямальцы просят установить тёплые остановки
В селе Красноселькуп появится новый аэропорт
Спортивный житель Салехарда за посылку из Белоруссии получил срок
За минувшие выходные на Ямале в 15 ДТП пострадали 2 человека
На Ямале появятся новые авиарейсы
Губернатор Ямала рассказал, почему он засиживается в соцсетях
Погода на Ямале 24 декабря: мороз и ветер