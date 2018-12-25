2018-12-25T08:26:14+03:00
Общество

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

Специальные новогодние предложения от страховых компаний Группы Сбербанк действуют с 24 декабря по 7 января
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Страховщики Сбербанка подготовили новогодние предложения для клиентов, которые начинают действовать с сегодняшнего дня. Это скидки и дополнительные опции для страховых продуктов «Защита близких», «Защита дома», «Защита банковских карт», а также «Страхование выезжающих за рубеж». Специальные новогодние предложения страховых компаний Группы Сбербанк действуют до 7 января при оформлении полисов на сайте страховой компании Сбербанка.

«Защита близких». Этот продукт включает три программы страхования на выбор: «Для детей», «Для себя» и «Для семьи». Каждая из них покрывает риски травм и инвалидности I, II групп в результате несчастного случая. Преимущества страхового полиса в том, что он действует даже за рубежом и при занятиях любительским спортом.

Теперь продукт дополнен договорами рискового страхования жизни «Защита близких ПЛЮС». Они предусматривают пользование услугами сервиса телемедицины DocDoc. С помощью сервиса телемедицины можно удаленно консультироваться с врачами в течение всего срока действия полиса. Особенно актуальна такая опция для клиентов, которые не могут воспользоваться услугой очной консультации врача ввиду отсутствия в городах специалистов и нехватки времени.

Оформить страховой продукт «Защита близких» можно онлайн на сайте «Сбербанк страхование жизни». Для получения скидки необходимо ввести промокод НАШДРУГ. В период действия новогодних скидок договоры «Защита близких ПЛЮС» можно заключить со скидкой 20%.

«Защита дома». Это комплексное решение, в рамках которого страховой защитой обеспечиваются отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника и т. д.), а также гражданская ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий и иных событий. На продукт страхования жилья «Защита дома» с 24 декабря по 7 января действует скидка 10,19%.

«Страхование выезжающих за рубеж». Этот продукт предназначен для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года.

Страховой полис соответствует требованиям визовых центров. Помощь оказывается по всему миру. В базовое покрытие входят: организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, репатриация, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. Действие полиса можно расширить на занятия активными видами спорта, включить в страховку возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения. На оформление договоров в рамках продукта «Страхование выезжающих за рубеж» скидка составляет 15,19%.

«Защита банковских карт». Картами, застрахованными по программе «Защита банковских карт», можно спокойно расплачиваться за рубежом — защита действует по всему миру. Полис покрывает риски фишинга (подделки платежной страницы в интернете) и скимминга (установки на банкоматы устройств, считывающих данные карты, и PIN-код). «Сбербанк страхование» компенсирует потери не только от несанкционированных операций по картам, но и возвращает деньги в случае ограбления или иных противоправных действий третьих лиц. Полис покрывает и такие редкие случаи, как подделка неизвестными лицами подписи в банке для снятия денег со счета или размагничивание карты. На оформление страховки «Защита банковских карт» скидка составит 20,19%.

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