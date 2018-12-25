За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 7 ДТП

СЕГОДНЯ 07:55 2018-12-25T07:55:31+03:00

На этот раз обошлось без пострадавших

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В морозы количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Ямала резко снизилось.

Так по данным окружной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 7 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

Люди в авариях не пострадали. Автомобилям требуется небольшой ремонт.

Всего, с начала 2018 года на ямальских дорогах в 5559 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях погиб 41 человек, в их числе три ребенка и 593 человека травмированы, в их числе 65 несовершеннолетних.

Госавтоинспекторы предупреждают, что выезжать за пределы населённых пунктов в морозы одним опасно, лучше двигаться в составе колонны.