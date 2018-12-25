2018-12-25T07:55:31+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 7 ДТП

На этот раз обошлось без пострадавших
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
Изменить размер текста:

В морозы количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Ямала резко снизилось.

Так по данным окружной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 7 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

Люди в авариях не пострадали. Автомобилям требуется небольшой ремонт.

Всего, с начала 2018 года на ямальских дорогах в 5559 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях погиб 41 человек, в их числе три ребенка и 593 человека травмированы, в их числе 65 несовершеннолетних.

Госавтоинспекторы предупреждают, что выезжать за пределы населённых пунктов в морозы одним опасно, лучше двигаться в составе колонны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде детей поздравила Снежная королева
На Ямале продолжат профилактическую работу с подростками
В Надыме судят горе-мамашу за неуплату алиментов
На Ямале открыли два зимника
Ямальскую оленину и шкуры экспортируют за границу
Пять юных певцов Ямала выступят в Государственном Кремлёвском Дворце
АО «Транснефть – Сибирь» участвует в реализации социальных проектов на Ямале
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
Погода на Ямале 25 декабря: -24 градус аи сильный ветер
В Новом Уренгое следователи посетили бездомного кота Агафона
В Лабытнангах торжественно открыли детский сад «Снежинка»
На Ямале будут расти темпы строительства жилья
Житель Ноябрьска получил три года тюрьмы за присвоение 6 миллионов 800 тысяч рублей
Обманутые дольщики попросили помощи у губернатора Ямала
В Салехарде работников детсада, где малыш получил ожоги, привлекли к ответственности
Следственный комитет Ямала проводит расследование по факту смерти надымчанки от ожогов
Мост через реку Пур откроют через два года
Яиальцы попросили губернатора решить вопрос с дорогами
Жительница Надыма, сварившаяся в кипятке во дворе, умерла в московской клинике
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Ямальцы просят установить тёплые остановки
В селе Красноселькуп появится новый аэропорт
Спортивный житель Салехарда за посылку из Белоруссии получил срок
За минувшие выходные на Ямале в 15 ДТП пострадали 2 человека
На Ямале появятся новые авиарейсы
Губернатор Ямала рассказал, почему он засиживается в соцсетях
Погода на Ямале 24 декабря: мороз и ветер