Погода на Ямале 25 декабря: -24 градус аи сильный ветер
В Салехарде облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха -26, -24 градуса.
В Ноябрьске ясно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, при порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха: -30, - 25 градусов.
В Новом Уренгое преимущественно ясная погода, вечером возможен снег. Ветер южный, юго-западный 6-10 метров в секунду, при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха: -27, -18 градусов.
В Надыме облачная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха: -24, -17 градусов.
В Лабытнангах облачная погода и небольшой снег. Ветер западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -27 градусов.
В Тарко-Сале ясная и без осадков погода. Ветер юго-западный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха: -26, -25 градусов.
В Муравленко ясная и без осадков погода. Ветер южный, юго-западный 6-12 метров в секунду, при порывах до 20 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -24 градуса.