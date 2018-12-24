В Новом Уренгое следователи посетили бездомного кота Агафона

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-24T16:14:41+03:00

В морозы животные нуждаются в особой заботе

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В последние дни декабря в Новом Уренгое установились крепкие по северному морозы, и только неравнодушие людей спасает сейчас жизни домашних собак и кошек, оказавшихся на улице.

Накануне обездоленных животных навестили следователи следственного отдела города Новый Уренгой. Закупив корм и необходимые средства по уходу за питомцами приюта, руководитель отдела Владислав Витальевич Храмов совместно с сотрудниками навестил городскую общественную организацию Центр помощи бездомным животным «Подари жизнь».

Центр существует благодаря волонтерам, которые безвозмездно заботятся о бездомных животных, оказывая им медицинскую помощь и пристраивая их в добрые руки.

В знак благодарности старожил приюта кот Агафон и его младшие товарищи без страха пошли на руки к следователям и позировали перед фотообъективом.