В Лабытнангах торжественно открыли детский сад «Снежинка»

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-24T15:28:38+03:00

Дворовая площадь садика включает 16 игровых зон для детей раннего и дошкольного возраста

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Зимний сад, изостудия, Панда-парк – это не развлекательный комплекс, а современный детский сад. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в торжественной церемонии открытия долгожданного для жителей Лабытнанги детского сада «Снежинка» на 300 мест.

Дворовая площадь «Снежинки» включает 16 игровых зон для детей раннего и дошкольного возраста.

Новый детский сад оборудован современной системой электронной безопасности «Умный дом»: в учреждении работают автоматизированный контроль доступа и многоуровневое видеонаблюдение. Кроме того, вход в каждую группу оснащен собственным электромагнитным замком.

Во всех зонах учреждения находятся датчики определения состава и влажности воздуха. Система воздухообмена, позволяет регулировать температуру для каждого помещения индивидуально. Также все групповые комнаты и раздевалки первого – третьего этажей оснащены теплыми полами.

В «Снежинке» расположены 16 групп общеразвивающей направленности полного дня, в том числе 4 группы раннего возраста (с 1 года). Для каждой возрастной группы предусмотрены прогулочные веранды.