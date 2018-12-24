На Ямале будут расти темпы строительства жилья

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-24T15:01:05+03:00

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Жилищный вопрос для ямальцев один из самых острых и заниматься им будут комплексно, подчеркнул глава арктического региона Дмитрий Артюхов во время Прямой линии.

- В силу особенностей освоения Крайнего Севера, несмотря на молодость наших городов - некоторым сорок лет недавно только исполнилось, накопленный аварийный фонд один из самых высоких в стране. Строили временно, думали хотя бы какие-то условия создать, и теперь это наша проблема, с которой мы живем. Ею нужно системно заниматься. В этом году приняли программу переселения из ветхого и аварийного фонда. Более 8 тысяч семей получат новое жилье. Но этого недостаточно, есть гораздо больший запрос, поэтому начинаем целый ряд новых мероприятий, - сказал губернатор Ямала.

Среди действенных мер, обозначенных губернатором: увеличение финансирования программ для молодых семей, а также поддержка специалистов бюджетной сферы. Параллельно будут расти темпы строительства. Через 5 лет объёмы вводимого в ЯНАО жилья должны увеличиться на треть, и выйти на цифру в 310 тысяч квадратных метров в год.