2018-12-24T15:01:05+03:00
Общество

На Ямале будут расти темпы строительства жилья

Финансирование жилищных программ увеличится
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жилье будут строит ускоренными темпамиЖилье будут строит ускоренными темпамиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Жилищный вопрос для ямальцев один из самых острых и заниматься им будут комплексно, подчеркнул глава арктического региона Дмитрий Артюхов во время Прямой линии.

- В силу особенностей освоения Крайнего Севера, несмотря на молодость наших городов - некоторым сорок лет недавно только исполнилось, накопленный аварийный фонд один из самых высоких в стране. Строили временно, думали хотя бы какие-то условия создать, и теперь это наша проблема, с которой мы живем. Ею нужно системно заниматься. В этом году приняли программу переселения из ветхого и аварийного фонда. Более 8 тысяч семей получат новое жилье. Но этого недостаточно, есть гораздо больший запрос, поэтому начинаем целый ряд новых мероприятий, - сказал губернатор Ямала.

Среди действенных мер, обозначенных губернатором: увеличение финансирования программ для молодых семей, а также поддержка специалистов бюджетной сферы. Параллельно будут расти темпы строительства. Через 5 лет объёмы вводимого в ЯНАО жилья должны увеличиться на треть, и выйти на цифру в 310 тысяч квадратных метров в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новом Уренгое следователи посетили бездомного кота Агафона
В Лабытнангах торжественно открыли детский сад «Снежинка»
Житель Ноябрьска получил три года тюрьмы за присвоение 6 миллионов 800 тысяч рублей
Обманутые дольщики попросили помощи у губернатора Ямала
В Салехарде работников детсада, где малыш получил ожоги, привлекли к ответственности
Следственный комитет Ямала проводит расследование по факту смерти надымчанки от ожогов
Мост через реку Пур откроют через два года
Яиальцы попросили губернатора решить вопрос с дорогами
Жительница Надыма, сварившаяся в кипятке во дворе, умерла в московской клинике
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
Ямальцы просят установить тёплые остановки
В селе Красноселькуп появится новый аэропорт
Спортивный житель Салехарда за посылку из Белоруссии получил срок
За минувшие выходные на Ямале в 15 ДТП пострадали 2 человека
На Ямале появятся новые авиарейсы
Губернатор Ямала рассказал, почему он засиживается в соцсетях
Погода на Ямале 24 декабря: мороз и ветер